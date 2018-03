Entre-linhas Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e Dalton Pastore, presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap), serão os anfitriões de um jantar para 1.800 publicitários na próxima segunda-feira, em São Paulo. O evento marca a abertura do 4.º Congresso Brasileiro de Publicidade. O Profissão Repórter bateu recorde de audiência na noite de terça-feira. Com o tema prostituição, o programa marcou 22 pontos de média no Ibope, com 41% de participação. Pena que o Profissão tenha só 25 minutos para tanto material interessante. Em cartaz no Cultura Artística, em Sampa, com a peça Toc Toc, Márcia Cabrita grava no Rio participação em Beleza Pura. Ela entra na novela das 7 como Gina, uma terapeuta de parto e ex-namorada de Raul (Leopoldo Pacheco). Produzida em 1984, pela Globo, a minissérie Anarquistas, Graças a Deus sai agora em DVD. Da obra de Zélia Gattai, o programa tem no elenco, entre outros, Ney Latorraca e Débora Duarte. Termina amanhã o prazo de inscrições para o DOCTV. Regulamento no site www.tvcultura.com.br/doctv. Aproveitando boom de Pantanal, Luciene Adami voltou à cena como convidada da Terça Insana, e prepara estréia da peça As Pontes de Madson.