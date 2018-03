Entre-linhas O seriado Guerra e Paz estreou na Globo com 17 pontos de média de audiência no horário. Dicas de um Sedutor, que ocupava a vaga às sextas-feiras, vinha obtendo médias de 15 pontos. Ao que tudo indica, Dicas de um Sedutor não deve voltar mais à programação da Globo este ano. Silveirinha (Ary Fontoura) vai se mostrar em breve o personagem mais ambíguo das telenovelas brasileiras. Aparentemente do lado de Flora (Patrícia Pillar) em A Favorita, ele vai acabar armando para ela ser presa novamente. Muita gente estranha as madeixas escuras de Christine Fernandes em A Favorita. Vale contar que a atriz, sempre vista como belíssima loira, teria, a principio, as madeixas claras e ampliadas com Megahair para viver Rita na novela. Mas o resultado foi glamouroso demais para uma personagem que é mãe solteira e pobre. A solução foi reformular novamente o visual da moça. Os 15 minutos da ex-BBB Iris Stefanelli na Rede TV! viraram 30. O canal renovou por um ano o contrato da loira, que segue no comando do TV Fama. Isca de audiência, Fábio Jr. foi escalado de novo para cantar na abertura de uma novela, dessa vez, da Record. Ele regravou o sucesso Fogo e Paixão, de Wando, como tema de Chamas da Vida - ''Fogo'', ''Chamas'', entendeu a relação? - que estréia hoje na Record.