Entre-linhas Lauro César Muniz contará com um consultor sobre máfia italiana em sua próxima novela na Record, Vendetta. É Silvio Lancelloti, autor do livro homônimo e no qual a trama é baseada. Entre uma viagem e outra, Hebe tem almoço agendado com o vice-presidente Comercial da Record, Walter Zagari. Com extensa licença-maternidade a desfrutar, Maria Paula deve voltar ao programa Casseta & Planeta somente em 2009. Até lá, Cláudia Rodrigues permanece como casseta substituta, apesar da falta de liga com a trupe. Nem descansou da vilã de olhos esbugalhados Silvia, de Duas Caras, e Alinne Moraes já foi convidada para entrar em Negócio da China, próxima novela das 6 da Globo. Ainda sem data de estréia, Claudete Troiano já tem espaço na grade do SBT. Seu programa feminino está previsto para ir ao ar diariamente, das 17 às 18 horas. Caio Blat vai narrar documentários para o canal Multishow dentro da faixa Pensa Nisso. Estréia na sexta-feira, às 22h45, com o especial Teen Transexuals. Em reprise há anos, o SBT Repórter ensaia sua volta com edições inéditas. Assim rezam os planos de Silvio Santos. Walcyr Carrasco foi escalado para suceder Antonio Calmon (que ocupará a vaga de Beleza Pura) na fila de autores de novela das 7 na Globo.