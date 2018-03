Entre-linhas Angélica recusou o convite para viver a protagonista de Negócio da China, próxima novela das 6 da Globo. Alegou que seu bebê ainda está muito pequeno. Miguel Falabella, autor da trama, procura uma substituta. A Globo diz que não irá tomar nenhuma medida contra o Pânico, que exibiu, no domingo, imagens do SPTV com uma faixa parabenizando Chico Pinheiro atrás do estúdio de vidro da emissora. A rede nega que a imagem tenha ido ao ar, mas alega que sua preocupação é com o conteúdo jornalístico. Procurada, a turma do Pânico não se pronunciou.