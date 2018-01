Entre- linhas Só a Record, entre as redes abertas nacionais, não solicitou à Globo imagens da entrevista com o casal Nardoni exibida no Fantástico. A Globo cedeu às demais 10 minutos editados. A RedeTV! não se fez de rogada: reprisou esses poucos minutos à exaustão na programação de terça e quarta-feira. E a busca por ibope com o caso Isabella é tão desesperada que até o TV Fama tirou sua lasquinha, sob o pretexto da missa rezada pelo padre Marcelo Rossi, com presença de Ana Carolina Oliveira, a mãe da menina, e famosos. Quem não tem TV paga e não quer que os filhos sejam surpreendidos pelo caso Isabella a qualquer momento, é só sintonizar no SBT. Na TV de Silvio Santos, o assunto só entra em cena no horário dos telejornais. Campanha pela estréia de Ciranda de Pedra, nova novela das 6 da Globo, estará em ação na Central do Brasil, no Rio, dias 28 e 29, e na Rodoviária do Tietê em São Paulo, nos dias 30 e 1.º de maio. Longe da TV por pelo menos mais um ano, Wagner Moura tem engordado o cofrinho no melhor estilo ''Selton Mello''. O ator é estrela de mais uma campanha publicitária de peso, agora para o Dia das Mães. O episódio da morte de Ronildo (Rodrigo Hilbert), na novela Duas Caras, da Globo, foi gravado ontem, no Rio. O rapaz sequestrará um ônibus, em cenas inspiradas no seqüestro do Ônibus 174, no Rio, em 2000.