entre- linhas A jornalista Lilian Witte Fibe volta à tela para assumir, a partir de junho, o comando do Roda Viva, da TV Cultura. Hoje, vai ao ar o último Roda Viva com Carlos Eduardo Lins e Silva, uma entrevista gravada com o maestro Julio Medaglia. Da próxima semana até a estréia de Lillian, jornalistas da própria Cultura vão se revezar no comando do Roda. O especial Multishow Ao Vivo - Capital Inicial, que será gravado hoje em Brasília, vai ao ar em 13 de julho, Dia Mundial do Rock. O DVD com o show chegará às lojas na mesma data.