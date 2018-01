Entre- linhas Os franceses têm assistido cada vez menos a televisão pelo modo tradicional, e tem optado pela tela do computador. Pensando nessa nova tendência, a operadora Neuf, da França, passa a disponibilizar no país a TV Globo Internacional, além de via satélite, através de IPTV - novo método de transmissão de sinal televisivo que permite ao telespectador assistir a TV pelo computador. Mais um da turma do ''antes tarde do que nunca'', Rodrigo Faro, na coletiva de Ídolos, na semana passada, queria cantar três músicas. Foi persuadido a cantar apenas uma, para sorte dos jornalistas. Por falar em Ídolos, o SBT deve ser notificado em breve do processo que a Fremantle pretende mover contra a emissora por plagiar o programa. A Fremantle só está esperando novosídolos estrear. Pesquisa realizada com 1.200 habitantes da Grande SP acima de 16 anos elegeu a TV Cultura como a emissora que tem a melhor programação dedicada à sustentabilidade, meio ambiente, educação e cultura. Ana Maria Braga recebeu o ator Thiago Mendonça na cozinha do Mais Você, ontem. E chamou-o o tempo todo pelo nome do seu personagem em Duas Caras, o cozinheiro Bernardinho. O episódio especial Rio Ink, do People + Arts, inspirado no reality Miami Ink, será gravado na semana que vem, no Rio.