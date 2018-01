Entre-linhas A RedeTV! estréia em maio a segunda temporada do reality Dr. Hollywood. Adriane Galisteu não renovou seu acordo com o SBT, nem acertou definitivamente os ponteiros com a Record. No entanto, pessoas ligadas à loira desconhecem a existência de executivos da alta cúpula da Record barrando sua entrada na emissora. Nova prata do casa do jornalismo de uma emissora fez uma grande exigência ao ser contratado: não faz reportagens falando mal de seus ex-patrões, nem das emissoras por onde passou. A Record terá de regravar ou simplesmente apagar um trecho da chamada de sua nova programação. Em uma delas, Márcio Garcia diz algo como: "A gente se vê na Record." O que não é mais verdade, uma vez que ele foi para a Globo. Da turma do "antes tarde do que nunca", a coluna gostaria de entender por que a Globo insiste em manter o loiro gemada dos cabelos de Marcos Winter em Duas Caras? O reality All You Need Is Love era o principal produto da Endemol antes do Big Brother, afirmou a diretora geral da Endemol Globo, Carla Affonso. A versão brasileira, É o Amor, parceria entre Band e Endemol, estréia no dia 8, às 22 horas. Tem cheiro de recaída de Nazaré Tedesco as próximas cenas de Renata Sorrah em Duas Caras.