Entre-linhas A audiência da atração infanto-juvenil Pé na Rua, da Cultura, triplicou desde a estréia, em outubro de 2007. Hoje, registra média de 4 pontos no Ibope. A Band exibirá ao vivo, no dia 5, a partir das 21h30, o concurso Miss São Paulo 2008. Após a visita de Lee Pace, protagonista de Pushing Daisies, ao Brasil, o Warner Channel deve trazer, no mês que vem, outro astro de seu cast. Os assinantes da Net digital têm acesso, até o dia 11, a um canal dedicado 24 horas por dia a Ozzy Osbourne.