entre-linhas O Som Brasil, da Globo, voltou ontem às gravações e, em sua primeira edição de 2008, que vai ao ar em abril, Lulu Santos será o homenageado. Lulu dividirá o palco com o cantor e compositor Apoena Frota, filho do ator Marcos Frota, a cantora Marina de La Riva e o grupo baiano Psirico. Melhorou a audiência do novo humorístico da Band, o Custe o Que Custar. Na segunda-feira, o CQC registrou 3 pontos de média no ibope, ante 2 pontos de média da estréia, no dia 17. Marília Pêra foi a atriz convidada pela MGM para ir a Los Angeles participar da cerimônia do AFI Life Achievement Award que, este ano, homenageará o ator Warren Beatty. Já que a Globo não libera os BBBs para dar entrevista, as concorrentes já estão sugando parentes, namorados, vizinhos dos participantes. Alex Sayhi, o namorado francês da finalista do BBB Gisele, foi o ''grande convidado'' do Superpop de anteontem, na RedeTV!. Muito divertido o casal formado por Leopoldo Pacheco e Maria Clara Gueiros em Beleza Pura. Acostumado a fazer papel de ''bonzinho de dar dó'' nas novelas, Leopoldo está mandando bem em cenas de comédia. A equipe de legendagem de Gossip Girl, do Warner Channel, deveria se decidir sobre o nome da personagem de Taylor Momsen na série. No original, ela se chama Jenny, mas, às vezes, aparece como Jane.