Entre- linhas Em meio à sua crise de autores, a Record proibiu Lauro César Muniz de abrir a boca sobre as desavenças com Tiago Santiago, sob pena de quebra de contrato e pagamento de uma multa de R$ 500 mil. Em silêncio, Muniz deve fazer modificações na trama de Vendetta, que a deixem a contento da direção da emissora e dele próprio. A novela deve estrear em janeiro de 2009. Mas há quem acredite que o autor possa voltar para a Globo até o fim do ano, uma vez que a líder sofre com a falta de autores. Em sua saída, a direção da Globo deixou claro a Muniz que as portas ficariam bem abertas para ele. A turma do Pânico fez a festa em cima da cena de Wanderley Luxemburgo declarando que engoliu uma mosca. O desfecho da trilogia Britney Spears no humorístico foi hilário. O presente de Silvio e Vesgo para a cantora era uma camisa-de-força. O Pânico deu 5 pontos de média e chegou a 8 durante a saga de Britney. Estréia morna a de Cicarelli na Band no domingo. Quem Pode Mais? registrou média de 2,5 pontos no horário. A ex- VJ bem que se esforçou, mas estava visivelmente perdida no palco e entre tantos merchandisings. O People + Arts acabou com o suspense da eliminação na reprise do primeiro episódio de Descabelados anteontem. Durante o intervalo, uma chamada contava quem havia saído.