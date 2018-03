entre-linhas O Fantástico começa a exibir amanhã seus novos quadros. Com um investimento alto em dramaturgia, a revista dominical da Globo contará com uma forcinha de nomes como Fernanda Torres e Evandro Mesquita. A dupla fará o quadro Sexo Oposto, esquete de humor que discute a delicada relação entre homem e mulher. Há também O Corpo em Movimento, que trará famosos dando dicas de exercícios e simples ações que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas. O médico Drauzio Varella também volta ao Fantástico, com uma nova série sobre transplantes. Isabel Filardis é o novo nome em Malhação. Ela viverá a mãe de Angelina, personagem principal do folhetim da Globo, e começará a gravar em abril. O jornalista Washington Novaes assumiu a supervisão do programa Repórter Eco, da Cultura. O programa Vitrine fala sobre os colunistas de TV. Amanhã às 20 horas, na Cultura. O psiquiatra e ex-BBB Marcelo Arantes não vai posar para o site Paparazzo, endereço certo de todos os participantes do reality. ''Não está previsto pelo contrato que devemos posar. É uma escolha de cada um. Acho ótimo fazer um ensaio sensual, mas não é o que quero'', disse Marcelo, que anda muito mais interessado na idéia de escrever um livro.