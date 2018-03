entre-linhas Já tem gente apostando que, bem próximo do contrato de Galisteu com o SBT vencer, em agosto, Silvio Santos fará novamente uma proposta tentadora para loira não ir para a Record. SS odeia perder. No mesmo time de apostas está quem acredita que, em resposta ao assédio a Galisteu, o dono do SBT irá partir para cima de Eliana com uma oferta. Por falar em contrato, Márcio Garcia, que ainda não decidiu se renova ou não com a Record, já recebeu duas propostas de outras emissoras. O contrato dele vence em junho. Agora é oficial, a Globo anunciou ontem a saída de Mário Lúcio Vaz da direção artística da rede. Manoel Martins assume o cargo, que também mudou de nome: ele passa a ser diretor de Entretenimento. Ronnie Von passou por uma cirurgia nas cordas vocais, ontem e, por isso, alguns amigos irão substituí-lo no comando do Todo Seu, da Gazeta. Entre os convidados estão Agnaldo Rayol e Jerry Adriani. Vem novidade por aí no Domingão do Faustão. Neste domingo estréia um quadro de competição entre inventores de todo o Brasil. Depois de tirar o pastor Lisboa de cena e diminuir o núcleo evangélico de Duas Caras, da Globo, Aguinaldo Silva voltou atrás e pôs os crentes para tirar o Demônio dos corpos entrelaçados de Dália, Bernardinho e Heraldo. Cenas fortes e longas devem causar ira por aí.