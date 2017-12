Entre-Linhas Para comemorar os 25 anos do Video Show, o programa terá algumas matérias especiais no dia 20 de março, data do aniversário. Cissa Guimarães vai entrevistar Miguel Falabella e sairá do estúdio para mostrar os bastidores da própria atração. Outra matéria prevista para a semana do aniversário do Video Show é a reprise das primeiras entrevistas de alguns atores ao programa, dentre eles Malu Mader, em Fera Radical, e Rodrigo Santoro, em Pátria Minha. A nova temporada de Supernanny estréia no dia 8, às 19 horas, no SBT. A dupla do programa Caçadores de Mitos, do Discovery Channel, está em um comercial brasileiro criado pela agência JWT. No filme, os especialistas em efeitos especiais Adam Savage e Jamie Hyneman tentam comprovar, por meio de experimentos, o mito de que somente escova de dente e fio dental não limpam totalmente a boca. A Band vai transmitir o concurso Miss São Paulo, no dia 5 de abril, às 21 horas, ao vivo do Memorial da América Latina. E por falar em Band, a partir do dia 8, o Band Esporte Clube ganha mais espaço e passa a ter duas horas na grade da Band. Antes apresentado às 20h20, agora ele será vespertino, das 13 às 15 horas, todos os sábados. Luize Altenhofen e Guilherme Arruda sairão mais dos estúdios para gravar matérias.