Entre-linhas Os atores que participam desta edição da Dança dos Famosos vão subir no palco do Domingão do Faustão amanhã, na Globo, para bailar ao som de um bolero. O reality show Troca de Família, da Record, conquistou o primeiro lugar de audiência, na última quinta-feira. A atração atingiu 17 pontos de média no Ibope. A emissora segunda colocada registrou 15 pontos no horário, das 23h21 à 0h18. Nesta segunda-feira vai ao ar o último especial de verão do Menu Confiança, no GNT. Claude Troisgros, que está em Búzios, no Rio, visita o badalado restaurante Sawasdee, do chef Marcos Sodré. ''''Pelo amor dos meus filhinhos!'''': em breve, as famosas frases de Silvio Luiz poderão ser ouvidas em toque de celular. Partiu da turma da Band a idéia de desenvolver um site especialmente para abrigar os jargões do mais divertido dos locutores esportivos brasileiros. A encomenda já levou Silvio a vasculhar seu vasto acervo caseiro de fitas cassete e a registrar mais de 30 frases. A novela Desejo Proibido atingiu na quinta-feira a sua maior audiência desde a estréia: 29 pontos e 49% de participação do público entre os televisores ligados. O SBT bem que tentou levar Geraldo Luiz, do Balanço Geral da Record, para o Aqui Agora. Mas, ao que tudo indica, a negociação não deu certo.