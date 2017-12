entre-linhas A pedido de Fernando Faro, Chico Buarque liberou a composição Roda Viva para a abertura do programa homônimo da TV Cultura. O Roda Viva volta ao ar hoje, às 22h30, reformulado, sob o comando de Carlos Eduardo Lins da Silva. Primeiro profissional de TV a apostar em Ana Paula Arósio, o diretor Nilton Travesso soma mais de 200 atores formados por sua Oficina de Interpretação. Para esta temporada, além das matrículas ao curso profissionalizante, a escola oferece workshops a custo quase simbólico (R$ 10) a partir do dia 21. Informações no site www.niltontravesso.com.br.