Entre-linhas A Globo afirma que o Domingão do Faustão voltará a ter merchandising amanhã, com o retorno da atração ao vivo. O programa trará a Dança dos Famosos com Christiane Torloni, Francisco Cuoco e outras celebridades nem tão famosas, como Perla, a cantora de funk, e o lutador Vitor Belfort. O canal Sony deveria tomar mais cuidado com a legendagem de suas atrações. O episódio de Ghost Whisperer, anteontem, estava repleto de erros de tradução e de gramática. Agora é oficial. Na última quinta-feira, a Record anunciou em comunicado a rescisão ''''amigável'''' de contrato do apresentador Milton Neves. O jornalista fez parte da emissora de Edir Macedo durante seis anos e quatro meses. A Band também tratou de emitir nota dizendo que a produtora Brainers, de Roberto Justus, está sim em negociação com Milton Neves, para a produção de um programa. A emissora ainda não confirma, mas, segundo a agência Canal 1, trata-se de um programa dominical de esportes, com duração de duas horas, que estrearia em março. Neves teria, ainda, um talk show diário, na faixa das 21h, com estréia em abril. O Esporte Espetacular estreará neste domingo um formato diferente, de três apresentadores. Agora, Mylena Ciribelli reforça o time na apresentação do programa - ao lado de Luís Ernesto Lacombe e Cristiane Dias.