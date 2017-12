Entre-linhas A festa da próxima novela das 7 da Globo, Beleza Pura, marcada para o dia 10, será comandada pela chef Morena Leite. O evento ocorrerá na Oca do Parque do Ibirapuera e terá show do Skank. A banda mineira regravou o tema de abertura, original de Caetano. Cléo Pires é nome certo em Ciranda de Pedra, próxima trama das 6 da Globo. Mônica Torres e Marcello Antony também estão confirmados na novela, que é de Alcides Nogueira. Neste domingo, dia 10, estréia no programa Tudo É Possível, da Record, um novo mágico mascarado, descoberto pelo programa. Ele vai desvendar os segredos de diversas mágicas. A magia anda ajudando a Record, que já explorou o tema à exaustão. A atriz Gabriela Duarte é a entrevistada de Ingrid Guimarães no Mulheres Possíveis deste sábado, às 21h30, no GNT. Nos dias 12, 13 e 14 deste mês, o Jornal Hoje vai exibir uma série de reportagens sobre adoção de crianças no Brasil. A série Filhos do Coração vai revelar quem são as crianças que vivem nos abrigos brasileiros e apresentar algumas iniciativas que podem facilitar a adoção. Amanhã vai ao ar, às 22 horas, no Discovery Home & Health, a quarta temporada de Esquadrão da Moda, a versão americana.