entre-linhas A novela Duas Caras atingiu na segunda-feira sua maior média de audiência desde a estréia: 47 pontos e 65% de participação entre os televisores ligados. A discussão de Barretão (Stênio Garcia) com Júlia (Débora Falabella) pode ter sido a responsável por bombar a audiência do folhetim. Juliana Paes começa a gravar sua participação no Casseta & Planeta em março. A atriz substituirá Maria Paula, que está grávida de seu segundo filho. Vale lembrar que durante a primeira gravidez, quem a substituiu foi a atriz Luana Piovanni. O Casseta volta de férias em abril. Circula nos bastidores que um diretor de TV teria saído nu de dentro do próprio bolo de aniversário em uma festa. O fato foi ''''dedurado'''' em carta enviada ao dono da emissora por outro diretor, insatisfeito com seu aproveitamento na casa. VJ em teste na temporada de Verão da MTV, Caroline Ribeiro pode ganhar vaga fixa no cast da emissora este ano. O canal Globo News exibe hoje, às 21h30, uma entrevista com o cantor Moraes Moreira no Espaço Aberto Literatura. Ele vai falar sobre o lançamento de seu livro, A História dos Novos Baianos e Outros Versos. O canal Sony estréia hoje, às 21 horas, a sétima temporada de American Idol. Neste ano, o reality show mostrará as histórias dos participantes e como chegaram à atração. Outra novidade é que os concorrentes agora poderão tocar instrumentos.