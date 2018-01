Entre- linhas A maior média alcançada pela novela Duas Caras antes do capítulo de segunda-feira (que registrou 46 pontos) foi 45 pontos, e não 42. Voltam a circular na imprensa notícias de que Silvio Santos estaria prestes a vender o SBT. Dessa vez, a negociação seria com Orestes Quércia. Tempos atrás, os boatos eram que SS estaria vendendo a emissora para a mexicana Televisa, sua parceira em novelas. E por falar em imprensa, a americana dá como certo o acordo da apresentadora Oprah Winfrey com o grupo Discovery Communications. Em 2009, o Discovery Health passará a ser de Oprah, que mudará o nome do canal para OWN (Oprah Winfrey Network). A Globo News está renovando suas vinhetas e chamadas de programação. As novidades estréiam na próxima semana. O AXN promete para o dia 12 de fevereiro a estréia da série Dirty Sexy Money, com Donald Sutherland, Peter Krause e William Baldwin no elenco. No mesmo dia, o canal colocará no ar Damages, com Glenn Close. O programa Circo do Edgard, do Multishow, já está em exibição em alta definição no canal especial Globosat HD, da operadora Net. Somente os assinantes que possuem o televisor adequado e o decodificador em HD da Net conseguem ver a diferença entre HD e sistema standard.