entre-linhas Zé Celso Martinez recebe alguns ''''zés'''' da televisão no Zé do Brasil, hoje, às 23h30, no Futura. Entre os famosos estão Paulo José e José Mayer. O jurado Simon Cowell está ameaçando abandonar as próximas edições de American Idol. Motivo: acha que o público cansou dele. Alguns dos candidatos pré-selecionados ao Aprendiz 5, da Record, já receberam e-mails com informações do jogo virtual que compõe a primeira etapa de avaliação. Depois serão feitas entrevistas individuais com os melhores colocados.