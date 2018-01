Entre-linhas Cada uma das cotas de patrocínio do carnaval da RedeTV! custou cerca de R$ 3,5 milhões. Na festa, a emissora apostará novamente nos bastidores do carnaval de São Paulo, Rio e Salvador, com Monique Evans e Íris Stefanelli nos camarotes. Monique também comandará seu famoso Baile Gay. O Ibope esclarece que não lançou estudo sobre o crescimento em audiência das emissoras em 2007. Corrigindo informação publicada nesta coluna no dia 9, trata-se de um software das emissoras que calcula o crescimento de audiência.