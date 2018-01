entre- linhas A nova temporada do reality show Troca de Família estréia no dia 12 na Record. A atração foi gravada em alta definição. A partir de amanhã, Taís Araújo comanda seu Superbonita de verão diretamente de Angra dos Reis, litoral do Rio. No ar no GNT, às 22 horas. A briga de Maria Paula (Marjorie Estiano) com Marconi Ferraço (Dalton Vigh) esquentou a audiência de Duas Caras. Anteontem, a trama rendeu 40 pontos de média. Aliás, as brigas estão cada vez mais freqüentes em Duas Caras. Na última terça-feira, os protagonistas da ação - em grande estilo - foram Lázaro Ramos e Débora Falabella. As discussões acaloradas e a invasão da Portelinha, que teve início no capítulo de anteontem, contradizem a afirmação de Aguinaldo Silva de que não haveria violência nem tráfico em sua novela. O Universal Channel volta a exibir episódios inéditos da 2.ª temporada da série Psych, a partir do dia 2 de fevereiro. O SBT estréia amanhã às 16 horas, o WWE-Luta Livre na TV, que é a união de dois importantes eventos do gênero: Smackdown e Raw. A novidade é uma espécie de Telecatch com fãs em todo o mundo. A aposta do SBT tenta fisgar adolescentes brasileiros, uma vez que o programa é uma febre entre eles no EUA.