entre-linhas A TV Rá-Tim-Bum lançará o Tchibum TV, no dia 1.º de fevereiro. A atração traz como apresentadores dois peixes, o Nilo e a Tila. Qualquer semelhança com o antigo Glub Glub não é mera coincidência. A ESPN Brasil apresenta uma edição especial do Aventuras com Renata Falzoni, na Nova Zelândia. No ar hoje, às 21 horas. O quarteto do Saia Justa inicia o ano falando de ficção e realidade. No GNT, hoje, às 22h30. Jack Bauer e seu 24 Horas voltam ao ar na Globo no dia 21.