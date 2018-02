entre-linhas Nesta época de festas, a TV paga esteve confusa. O canal Sony, por exemplo, anuncia uma atração e coloca outra no ar. Já os canais Discovery exibem publicidade em espanhol. O pior exemplo na TV paga vem do canal E! Entertainment, que anuncia sua programação como "ha melhor" - assim mesmo, com agá. Ainda na TV paga, a Fox coloca no ar este mês a série Saving Grace, com Holly Hunter. No Fantástico de domingo, nenhuma citação sobre a saída de Glória Maria.