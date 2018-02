entre- linhas Já tem gente apostando que Glória Maria não ficará fora da telinha por dois anos, como acredita a Globo em explicação sobre a saída da jornalista do Fantástico. Tem emissora de olho no passe caro da moça. Ainda sobre Glória, mais estranha que a alegação para o seu afastamento da atração - só a Globo acredita que a jornalista sai do Fantástico para virar cantora - é Patrícia Poeta dizendo que foi pega de surpresa pela notícia de que iria substituir Glória no programa. Em maio, esta mesma coluna noticiou a volta de Patrícia ao Brasil e os planos de ela integrar a equipe de apresentadores do Fantástico. Fraco demais Guerra e Paz, especial de fim de ano da Globo com Danielle Winits e Marcos Pasquim. A única coisa que chamou a atenção foi o cabelo de Pasquim, ou melhor, a ausência dele, o ator cortou aquela juba horrorosa. Encerraram-se ontem as inscrições de Aprendiz 5 - O Sócio, da Record. Justus começa em janeiro a seleção dos 16 candidatos da atração, que estréia em 15 de maio. O programa, que vai ao ar às terças e quintas-feiras, teve mais de 39 mil inscritos. A Record exibe hoje, às 23h30, um show com a banda Babado Novo. O Happy Hour, do GNT, reapresenta em janeiro uma seleção com seus 20 melhores programas no ano.