Ensaios que debatem os caminhos da globalização Organizado por Carlos Eduardo Martins e Adrián Sotelo Valencia, A América e Os Desafios da Globalização apresenta ensaios dedicados a Ruy Mauro Marini (1932-1997), autor de Dialética da Dependência. Ao analisar os efeitos do projeto neoliberal na América Latina e o processo de globalização, o livro busca ampliar o conhecimento sobre a obra de Marini, referência na década de 70 - quando ele vivia exilado, em função da ditadura então vigente no Brasil - na área dos estudos sobre desenvolvimento e bastante difundido nos países hispano-americanos. Os textos deste volume analisam o pensamento social latino-americano, a economia mundial e as relações entre capital e trabalho.