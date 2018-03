Ensaios falam das visões da Idade Média no cinema A Idade Média no Cinema José Rivair Macedo e Lênia Márcia Mongelli (orgs.) Ateliê, 269 págs., R$ 38 Os organizadores desta obra de ensaios, José Rivair Macedo e Lênia Márcia Mongelli, partem da seguinte pergunta que, eles imaginam, um em cada dez espectadores fazem ao ver filmes cuja história se passa na Idade Média: "Era assim mesmo?" Com essa questão, põem-se à prova os limites entre realidade e ficção, história e fantasia. Isso sem falar da visão adotada pelos cineastas. Entre outros autores, Yara Frateschi Vieira aborda A Paixão de Joana d?Arc, de Carl Dreyer; Giulia Crippa fala de O Incrível Exército de Brancaleone, de Mario Monicelli; Lênia Márcia Mongelli debate O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman; e Cybelle Crossetti de Almeida discute Henrique V, de Kenneth Branagh.