Ensaio sobre Monteverdi explica a sua arte de afetos As criações de Claudio Monteverdi (1567-1643), que inspiraram o período renascentista, são o tema deste abrangente estudo do musicólogo Ibaney Chasin, professor do departamento de música da Universidade Federal da Paraíba. No livro, ele mostra que a lógica musical de Monteverdi acabou dando origem, no século 17, a melodias "expandidas", que parecem desenterrar as coisas da alma. O próprio compositor italiano afirmava que a sua arte era "a mímesis dos afetos humanos". Monteverdi é considerado um dos grandes e últimos representantes do madrigal, marco da transição do renascimento para o barroco. Para Chasin, sua sonoridade irrompe como mediadora da expressão dos sentimentos.