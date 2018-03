Ensaio de Meirelles em festival cubano O longa Ensaio Sobre a Cegueira, de Fernando Meirelles, será um dos destaques do 30º Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano de Havana, de 2 a 12 de dezembro. No entanto, o filme mais esperado do festival, que exibirá mais de 500 títulos, é o épico Che, do americano Steven Soderbergh. Por ocasião do 30º aniversário, o evento contará com retrospectiva do cinema latino-americano das últimas três décadas. O Brasil também estará representado pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos, que receberá o prêmio Coral de Honra, e pelo documentarista Eduardo Coutinho, homenageado com um retrospectiva. Ansa