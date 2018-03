Enjaulados retrata sistema penitenciário Um retrato contundente do sistema penitenciário brasileiro e do surgimento das gangues e comandos, entre eles o CV e o PCC, é o que faz o livro Enjaulados, que a editora Gryphus lança hoje, a partir das 19 h, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073, 3170-4033). Quarto livro do advogado criminalista Pedro Paulo Negrini, Enjaulados (281 págs., R$ 49) tem como co-autores os jornalistas Marcelo Auler e Renato Lombardi. Com prefácio de Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Bope, o livro põe em xeque o papel reeducador do sistema penitenciário nacional e expõe regras e cotidiano dentro do presídio.