Enfim, Jackson será enterrado em Los Angeles O cantor Michael Jackson será enterrado em 29 de agosto, dia em que completaria 51 anos, no cemitério Forest Lawn, em Los Angeles, segundo informou o pai do artista, Joe Jackson, ao jornal Daily News. O corpo do músico, que morreu no dia 25 de junho, permanece congelado nas instalações do cemitério à espera de uma decisão final dos parentes. A princípio, especulou-se a possibilidade de que ele fosse enterrado em seu rancho Neverland, opção que acabou sendo descartada devido a problemas legais. O pai do cantor já havia proposto, na semana passada, que Michael fosse enterrado em Las Vegas, em seu santuário.