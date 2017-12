Endemol brasileira Brainers negocia com três emissoras

A produtora Brainers TV, nova empreitada do empresário e apresentador de O Aprendiz, Roberto Justus, e de seu sócio, o ex-diretor de Programação da Record Hélio Vargas, já negocia novos projetos com três emissoras da TV aberta. Lançada em outubro de 2007, a Brainers TV anunciou recentemente que produzirá um programa de variedades com apresentação de Milton Neves a ser exibido na grade da Band ainda este ano. Hélio Vargas não dá detalhes sobre os projetos da Brainers que estão em negociação nem quais emissoras estão envolvidas, mas assegura que o interesse da produtora é se tornar, em breve, uma criadora de novos formatos, nos moldes das gigantes Fremantle Media (idealizadora de O Aprendiz e Ídolos) e Endemol (de Big Brother Brasil). "Um dos objetivos da Brainers será desenvolver formatos aqui e comercializá-los lá fora", explica. "Esse troca-troca de formatos é uma tendência forte hoje em televisão." A Brainers aposta nas novas plataformas digitais de transmissão para vender conteúdo para as emissoras. "Se um cara é dono de um canal, com a TV digital, ele se tornará dono de quatro e vai precisar preencher espaço."