Encontros e desencontros depois que a noite desce Neste romance, o escritor japonês Haruki Murakami fala dos complicados relacionamentos humanos no intervalo entre um anoitecer e uma aurora. A trama se tece em torno de uma série de encontros e desencontros, cujo fio condutor é a história de duas irmãs, Mari (uma garota solitária) e Eri (uma top model). Traduzido diretamente do japonês por Lica Hashimoto, o livro põe em cena personagens perseguidos por segredos do passado e em busca de uma identidade. O ficcionista mistura tempo e espaço, sonho e realidade, além de fazer referências ao pop. Segundo o jornal inglês The Guardian, "Após o Anoitecer é possivelmente o mais perto que Murakami chegou de compor um puro poema sinfônico".