Encontros com Chico Anysio e Martinho da Vila O humorista Chico Anysio vai receber hoje, às 19h30, homenagem do 34.º Salão Internacional de Humor de Piracicaba no Jeremias, o Bar, em São Paulo (R. Avanhandava, 37, Centro, tel. 3255-4120). O humorista, que comemora 60 anos de carreira, receberá do jornalista Ricardo Viveiros, presidente da comissão organizadora do salão desse ano, o troféu Zélio, e vai autografar seu livro É Mentira, Chico?, em parceria com Ziraldo. Também hoje, às 18h30, o compositor Martinho da Vila lança o seu 7.º livro Vermelho 17, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073, tel. 3170-4033), que traz várias referências autobiográficas.