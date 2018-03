Encontro para discutir a arte da mimese Do Rio vem Ana Teixeira, diretora do premiado solo Cartas a Rodez; da Bahia, Nadja Turenko, formada na Escola de Mímica Corporal de Paris; de Campinas, SP, Renato Ferracine, ator do grupo Lume. Os três se reúnem a dezenas de outros profissionais na Oficina Cultural Oswald de Andrade, em São Paulo, de hoje até o dia 16, na I Mostra de Mímica Contemporânea. Trata-se um evento voltado para artistas e pessoas interessadas no aprendizado das possibilidades expressivas do corpo. A programação completa pode ser conferida no site www.mimicas.com. A Oficina Oswald de Andrade fica na Rua Bom Retiro, 363, tel. 3221-5558.