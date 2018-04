Encontro em Santos registra 880 visitantes Cerca de 800 adultos e 80 crianças participaram dos quatro dias da Tarrafa Literária, 1º Encontro Internacional de Escritores em Santos, que terminou nesta segunda-feira. Foram mais de 20 horas de encontros com escritores e oficinas de contação de histórias infantis e criação de livros com as crianças. No encerramento do evento - que contou com a presença de nomes como Ruy Castro, Milton Hatoum, Zuenir Ventura e do alemão Theo Roos -, Amyr Klink e o australiano Tim Winton participaram de um debate com o tema Livros Que Molham. O encontro também arrecadou 700 livros que serão doados.