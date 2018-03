Encontro discute obra de Edith Derdyk O Centro Cultural b_arco, espaço multimídia de arte contemporânea ao lado da Galeria Virgilio, promove hoje, às 20h30, encontro em torno do percurso artístico de Edith Derdyk, com a participação da própria artista, da psicanalista Andrea Masagão e do crítico José Bento Ferreira. O evento faz parte do programa mensal Como Olhar a Obra, série de encontros organizada pelo b_arco, em parceria com o Centro Brasileiro de Psicanálise e espaço Eden343. A entrada para o encontro é gratuita. O b_arco fica na Rua Virgílio de Carvalho Pinto, 426. Mais informações pelo telefone 3081-6986 ou no site www.obarco.com.br.