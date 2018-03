Encontro discute arte e criatividade O Centro Cultural Banco do Brasil promove hoje, às 19h30, debate do programa Ideias: Arte/Inconsciente com a participação da atriz Denise Fraga e da professora do Departamento de Filosofia da USP Olgária Matos. A mediação será feita pelo editor executivo do Estado, Daniel Piza. O tema de debate será arte e criatividade como parte do programa mensal voltado às várias áreas artísticas, entre elas, cinema, teatro, artes plásticas e literatura. O próximo encontro, dia 19 de maio, será sobre A Energia da Dança, com a participação de Henrique Rodovalho e Renata Melo. O CCBB fica na Rua Álvares Penteado, 112. Entrada franca.