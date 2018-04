Encontro com autores, no Itaú Cultural Com a proposta de ampliar os espaços de discussão sobre a literatura brasileira, especialmente nas salas de aula, o Itaú Cultural lança o Encontro com Autores. A programação tem início hoje, às 19 horas, na Sala Vermelha da instituição (Av. Paulista, 149, tel. 2168-1776), com o escritor Antônio Carlos Secchin comentando a obra Aula de Inglês, de Rubem Braga. Depois segue para mais quatro capitais com Luiz Ruffato, Marcelino Freire e Carlos Nejar que vão abordar a obra de cinco autores consagrados. Os participantes receberão a 2ª edição do livro Crônica na Sala de Aula, para apoiar os professores na elaboração das aulas de literatura.