Encontrado esboço inédito de Michelangelo A Fábrica de São Pedro, organismo do Vaticano encarregado da manutenção da Basílica de mesmo nome, encontrou entre seus documentos um esboço inédito de Michelangelo sobre a construção da cúpula do templo que data de 1563, um ano antes da morte do artista. O esboço, que se for confirmada sua autenticidade se transformaria no último desenho conhecido na vida de Michelangelo, representa alguns detalhes arquitetônicos sobre os pilares do tambor da cúpula da Basílica de São Pedro. Os analistas consultados não têm dúvidas de que a ''''segurança do traço'''' e ''''a mão especialista'''' mostrada pelo rascunho são atribuídas a Michelangelo.