Encontradas fotos em cor de Che Guevara As primeiras fotografias coloridas de Ernesto "Che" Guevara em vida de que se tem notícia foram divulgadas quase 49 anos depois de serem tiradas. As três fotos, que registram uma visita feita por Che ao centro educativo Camilo Cienfuegos, em Sierra Maestra, em agosto de 1960, foram feitas por uma inglesa que viajou para Cuba como voluntária da Brigada Internacional. Che aparece nos retratos com seu tradicional uniforme verde-oliva e sua boina com a estrela de cinco pontas. O cadáver do guerrilheiro também foi fotografado por oficiais do Exército boliviano depois de sua execução no país andino, em outubro de 1967.