Encontradas duas litografias de Lautrec A prefeitura da cidade belga de Schaerbeek, na região metropolitana de Bruxelas, encontrou em seus arquivos duas litografias originais do francês Henri de Toulouse-Lautrec (1864 -1901), avaliadas em aproximadamente 25 mil cada. Os trabalhos do artista estavam entre cartazes eleitorais e políticos do início do século 20 e anúncios de carnaval. A primeira litografia encontrada foi produzida em 1893 para o café do bairro parisiense de Montmartre, conhecido como Divan Japonais. A outra, de 1895, retrata a dançarina irlandesa May Belfort e faz referência aos espetáculos noturnos, tema sempre presente em sua obra.