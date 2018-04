Emoções molhadas no Maracanã

Era para ser uma festa de arromba. Uma superprodução que demandou trabalho redobrado de toda a equipe que trabalha com o exigente Roberto Carlos. A expectativa do público, de mais 70 mil pessoas, entre pagantes e convidados, correspondia à solenidade da ocasião, digna do maior astro pop da história da música brasileira. Mas a grande comemoração de seus 50 anos de carreira, anteontem à noite no Maracanã, quase foi por água abaixo. A chuva pesada que caiu por volta de 22h45, com cerca de uma hora de show, fez debandar muita gente que estava perto do palco, na área reservada aos convidados da Rede Globo de Televisão, que promovia o evento e o transmitiu quase ao vivo, com retardo de cerca de 15 minutos, tempo reservado para reparar possíveis falhas. Contrariado, Roberto interrompeu o show - que está previsto para sair em DVD este ano - por dez minutos, trocou algumas palavras com o maestro Eduardo Lages e resolveu sair do palco. Foi um desapontamento geral. O público de Roberto é fiel até debaixo d?água e a maioria não arredou pé do estádio. Aos gritos de "ei, ei, ei, Roberto é nosso rei", "por que parou, parou por que?", "Roberto Carlos, cadê você, eu vim aqui só pra te ver", pediam a volta do cantor, temendo a suspensão definitiva do show. Da cobertura do palco, em forma funcional de concha acústica, caíam cascatas sobre as caixas de som. Com a galera debaixo do aguaceiro, Roberto voltou e continuou. Na plateia vip ninguém mais ficou sentado nas cadeiras. A organização foi pelo ralo. Melhor para os fãs mais devotados, que puderam chegar bem perto do palco, dando muito trabalho aos seguranças. Uma delas foi Fafá de Belém, que resistiu bastante tempo na fila do gargarejo, sorrindo e cantando tudo com o Rei. Como é típico nesses episódios, o contratempo provocou reação contrária. Como que para compensar o desconforto geral, parte do público parecia mais receptiva do que antes, mais calorosa. O som que já tido alguns problemas ficou pior. Logo de cara, a voz de um locutor anunciando a entrada do cantor, quando ainda não chovia, já foi cortada. "Senhoras e senhores, com vocês Rober..." É que, soube-se depois, o calhambeque azul em que o próprio cantor entrou em cena dirigindo, teria falhado na partida. Só que ele não esperou o novo anúncio de sua entrada. Como de costume, depois da introdução instrumental misturando êxitos de seu repertório, Roberto cantou Emoções. Vários estalos no som durante a canção foram ouvidos e se repetiram em Além do Horizonte. Da boca do palco dava para ver os dois monitores de vídeo voltados para ele, que passam constantemente as letras de todas as canções. Sem que o público perceba, Roberto dá umas olhadas sutis para baixo. De costas para a plateia sorri para os músicos da superbanda de 39 integrantes, mas também dá sinais de preocupação em troca de olhares com o maestro. O roteiro do show não foi muito diferente do habitual. Como convinha à ocasião, Roberto repassou sucessos de seus 50 anos de carreira em blocos temáticos de canções sensuais, religiosas, românticas (como Detalhes, em que tocou violão numa versão bem lenta) e bregas, algumas com variantes sutis de interpretação, mas as tais emoções parecem frias. Roberto também fez regressão à infância em Cachoeiro de Itapemirim, lembrando de casa e dos pais (Aquela Casa Simples, Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo, Lady Laura). Falou bastante com o público, contou histórias, rememorou fatos, evidenciou sua paixão por dirigir, cantando na sequência duas versões para músicas de John Loudermilk, O Calhambeque e Caminhoneiro. "Se não fosse cantor, acho que seria caminhoneiro", afirmou. Erasmo Carlos aparece na parte final, dedicada à jovem guarda, a mais animada da noite. O parceiro de tantos clássicos aparece no telão, dos bastidores, prestando sua homenagem ao velho camarada, para depois entrar no palco e os dois cantarem Amigo, quando Roberto foi às lágrimas, e Sentado à Beira do Caminho, uma das mais belas canções da dupla. Wanderléa, a mais exuberante das artistas sessentonas, junta-se a eles trajando botas douradas e sua indefectível minissaia, desta vez com mais brilho. Divide o microfone com o Rei em Ternura e em trio empolga com Eu Sou Terrível. É esse Roberto que mais tem gosto de festa. Apesar de encharcado, o público ainda consegue vibrar. Engraçado que a chuva, que quase não deu trégua até o fim do show, já tinha aparecido em letras de duas canções - Os Seus Botões ("Chovia lá fora e a capa pendurada") e Caminhoneiro ("Peguei chuva e cerração/ Quando chove o limpador desliza...") -, provocando óbvios sorrisos de ironia. Quando Roberto (com Erasmo) a menciona pela terceira vez, em Sentado à Beira do Caminho ("Vem a chuva, molha o meu rosto, então eu choro tanto/ Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva/ Se confundem com meu pranto") o Maracanã se comove. Tem mais jovem guarda: É Proibido Fumar, Namoradinha de Um Amigo Meu, Quando, a remissiva àquelas Jovens Tardes de Domingo, Como É Grande o Meu Amor Por Você e a transição para a fase seguinte com É Preciso Saber Viver e Jesus Cristo. Depois da queima de fogos em torno de todo o Maracanã, Roberto sai de cena como entrou, dirigindo o calhambeque. E como Madonna, Oasis e Iron Maiden, recentemente, um tanto prejudicado pelas águas incontroláveis, que acabaram virando o assunto principal. Nos dias 21, 22, 28 e 29 de agosto ele se apresenta em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera, coberto, sem o risco de emoções molhadas. Mas a acústica do lugar é que pode se tornar a vilã.