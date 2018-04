Emerson, um quarteto aguardado Grupo com 30 anos e vários prêmios nas costas chega enfim ao Brasil

Para aqueles que ficaram tristes com o fim do Quarteto Alban Berg, que havia se transformado em presença constante em nossos palcos, a notícia é boa: chegam hoje ao Brasil os músicos de outro quarteto de cordas, o Emerson, candidatos ao posto, deixado vago, de principal conjunto de cordas do mundo. Eles se apresentam hoje e amanhã na Sala São Paulo. Detalhe: com 30 anos de carreira, prêmios (entre eles o Grammy) e novo disco na bagagem, eles garantem não ter a menor intenção de se separar tão cedo. "Dizer que não pensamos no fim seria mentira", diz por telefone de Santiago o violinista Philip Setzer. "Gostaríamos de ter a coragem de, quando chegar a hora, fazer como os nossos colegas do Alban Berg: assumir que é preciso buscar novos desafios. O grande pesadelo é um dia ouvir: ?Nossa, eles não tocam mais como antes?. As pessoas não se lembram de tudo o que você faz, ficam com a última impressão, e isso é cruel. Tocar é como um vício. A rotina de viagens é cansativa, dura, mas gostamos do que fazemos. Então, parar é difícil. Vai ser difícil. Mas, por conta disso, partimos do pressuposto de que é preciso fazer tudo o que queremos, sem ficar deixando coisas para depois. Quando você se acomoda, fica preguiçoso. Os membros do Alban Berg não queriam chegar a esse ponto. E nós também não. Há tanto a fazer: novas peças a serem encomendadas, quartetos de Haydn, por exemplo, que nunca tocamos. Sim, haverá sempre coisas novas a se fazer. Quando acharmos que não, então será hora de parar." Vir à América Latina, diz Setzer, era um dos planos que eles resolveram parar de adiar. Quase deu certo há alguns anos, "mas não lembro porque acabamos não vindo". Eles sabem da relação do Alban Berg com o continente - e esse foi um dos motivos que os deixaram curiosos para conhecer as plateias latino-americanas. Da mesma forma, montaram um programa na medida para que também as plateias pudessem conhecê-los. No concerto de hoje, tocam Ives, Ravel e Schubert; amanhã, Haydn, Shostakovich, Dvorak. Seis quartetos, seis autores, seis caminhos completamente diferentes. "Foi de propósito. Nossa atividade está pautada sobre a diversificação e, mais interessante do que fazer programas dedicados a um só autor ou período, nos pareceu oferecer uma amostra ampla daquilo que nos move como intérpretes, desde a música clássica até a contemporânea." O Emerson acaba de lançar um novo disco, Intimate Letters, pelo selo Deutsche Grammophon. Nele, gravaram o Quarteto nº 1, baseado no livro Sonata a Kreutzer, e o Quarteto nº 2, Intimate Letters, de Janácek, e os Três Madrigais para Violino e Viola, de Martinu. "No último ano fizemos uma turnê com os últimos quartetos de Dvorak e nos animamos a preparar uma série checa. Os madrigais do Martinu, além de muito interessantes, têm um significado muito especial para nós, afinal, ele foi professor de nossa professora", diz Setzer. E Janácek? "É um compositor que nos parece cada vez mais fascinante. A linguagem dele é bastante distinta de tudo o que se conhece, você reconhece na hora a sua música. Há um sentido no som que é imediatamente reconhecível. No quarteto nº 1, por exemplo, ele conta a história do texto de Tolstoi de maneira poderosa, como se fosse uma ópera. Mas o curioso é perceber que sua música de câmara não soa como suas óperas, para cada gênero há um caminho diferente." Janácek começou a carreira relativamente tarde, depois dos 50 anos. Já o americano Charles Ives, que eles tocam hoje em São Paulo, fez caminho inverso. "É interessante colocar esses autores lado a lado. São dois autores que criaram mundos próprios, caminhos individuais. A peça do Ives que vamos tocar é do início de sua carreira, é muito forte, é a marca do gênio surgindo perante nossos ouvidos. Mas ele, mais tarde, acabaria se envolvendo com o trabalho de corretor de seguros e abandonaria a música, como faria também o finlandês Jean Sibelius. Janácek, por sua vez, deixaria o melhor para o fim. De certa forma, porém, há uma individualidade muito forte na música de ambos e isso, de alguma forma, os aproxima, com certeza." COMEÇO DE TUDO Setzer volta a falar da trajetória do grupo. Os músicos pertenciam à mesma classe na Julliard, uma das mais prestigiadas escolas de música de todo o mundo, baseada em Nova York. Depois de alguns anos de estudo, resolveram criar o quarteto, apenas para ver como seria. "Não era um objetivo consciente seguir esse caminho. Naquela época, eu imaginava minha carreira como spalla de uma orquestra. Gene, o outro violinista, pretendia seguir carreira de solista. Mas, quando começamos com o quarteto, nos divertimos tanto e nos entendemos musicalmente de tal forma que resolvemos seguir adiante. É incrível como isso acontece. Não temos como saber se vai dar certo mas, quando dá, é fascinante", diz Setzer. A formação original sofreu algumas alterações. Setzer e Eugene Drucker são os únicos que estão no quarteto desde o início, no começo dos anos 70. Lawrence Dutton, violista, juntou-se ao conjunto em 1977 e David Finkel, violoncelista, em 1979. São, portanto, 30 anos de carreira. "Incrível, não?" Serviço Emerson String Quartet. Sala São Paulo (1.484 lugares). Praça Júlio Prestes, 16, Luz, telefone 3223-3966, metrô Luz. Hoje e amanhã, às 21 horas. Ingressos de R$ 70 a R$ 150