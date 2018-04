Data estelar: Mercúrio e Marte em sextil, a Lua continua minguando no signo de Áries. Enquanto isso, aqui na nave Terra emerge a violência, dirigindo-se esta aos empossados em cargos de poder. Talvez nem todos mereçam violência, mas, agora, eles e elas representam o que o espírito humano enxerga com clareza, dado ter caído momentaneamente o véu entorpecente e, sem este, o panorama contemplado é triste, pois há muito tempo que nossa humanidade se tornou incapaz de levar uma vida normal, tendo se esforçado para se adaptar a condições para lá de inferiores às merecidas. A reação é violenta, e como existimos num mundo democrático, os representantes estão lá pela necessidade de fazer este mundo funcionar e prover todos com felicidade, pelo que, quando isto não é assim, se tornam alvos preferenciais da reação violenta. ÁRIES 21-3 a 20-4 Algumas, talvez muitas coisas terão de ser perdidas definitivamente, de modo que sua alma consiga reconhecer a oportunidade de crescimento que está oculta por trás dos dramas da atualidade. Você viverá melhor. TOURO 21-4 a 20-5 Sua alma reconhece que nada poderá continuar dentro do esquema de fingimento, a normalidade foi para o espaço há muito tempo, mas agora a situação se tornou insustentável, não é mais possível gastar energia para adaptar-se a esta. GÊMEOS 21-5 a 20-6 O conflito acontece para que todas as partes busquem um acordo. Este, porém, deve ser feito no sentido de as coisas, a partir de agora, funcionarem melhor, e não meramente para salvar a pele de quem quer que seja. CÂNCER 21-6 a 21-7 As coisas não vão valer a pena por si, você vai ter de arrancar o significado feliz que os acontecimentos ocultam em suas entranhas, pois por trás da aparência trágica de tudo continua, acenando leve e feliz, a vida. LEÃO 22-7 a 22-8 No meio do descontrole há a oportunidade de reconduzir tudo à ordem que, até agora, tinha sido teórica, mas que a partir do momento atual terá de se converter num fato consumado. A oportunidade está dada, só falta aproveitá-la. VIRGEM 23-8 a 22-9 Retire-se do barulho do mundo, arrume lugares isolados onde você possa fazer as devidas reflexões sobre os acontecimentos, de modo que estas não descambem em martírios e mortificações, mas sirvam ao esclarecimento. Você consegue. LIBRA 23-9 a 22-10 O vale-tudo em que as pessoas se embrenharam diminuiu a importância de suas existências, encaminhando-as a um destino pouco digno. Agora é oportuno consertar este erro, e fazê-lo de forma radical e definitiva. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Conversar foi, é e sempre será muito bom, porém há de se colocar limite ao vício de se combinarem coisas através das conversas e depois estas serem descumpridas e tudo ficar por isso mesmo. A hora é de ação. Chega de conversa! SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A saudade de maior equilíbrio é justa e apropriada ao momento atual, no qual sua alma se encontra distante desta condição. A saudade do equilíbrio é o primeiro passo nesta direção, todos os outros terão de ser mais esforçados. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Será melhor reconversar tudo, de modo que depois não haja cobranças baseadas em confusões. Vale a pena arcar com o desgaste de botar tudo às claras para, depois, tudo não descambar por abster-se dessa atitude. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O desvario que outrora causava ataques de riso, pois parecia uma comédia, agora se parece muito mais com tragédia, e o riso deu lugar à raiva, sentimento que se ocupa exclusivamente com destruição. Tempo difícil o atual! PEIXES 20-2 a 20-3 É imprescindível continuar alimentando a fé que manda crescer, evoluir, prosperar e conquistar felicidade, fazendo isso a despeito de tudo e de todos que tentam convencer sua alma de que o mundo está irremediavelmente perdido e decadente.