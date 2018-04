Emerge a consciência

Data estelar: Júpiter recebe a oposição de Marte e a quadratura de Mercúrio, a Lua continua crescendo em Sagitário. Enquanto isso, aqui na nave Terra a crise de consciência humana é desoladora e muito dolorida, porém, chega em boa hora, anunciando que é absolutamente possível acontecer uma reviravolta do mesmo tamanho do mundo, através da qual se supere definitivamente o estado de isolamento individual, chegando-se ao exato lugar que nasceu como um sonho na época do Renascimento, com os seres humanos se tornando donos e arquitetos do destino. Emerge assim, a Era do Filiarcado, pois a consciência é filha do autoritarismo masculino e da leniência feminina, sendo diferente de seus progenitores, tornando os seres humanos responsáveis o suficiente para inventar por si mesmos um mundo maior e melhor do que este atual, palco que garante sucesso ao crime e infelicidade aos justos. ÁRIES 21-3 a 20-4 O que realmente interessa não é discutir, mas fazer. Porém, as pessoas nunca estiveram bem dispostas à ação, mas a fazer de conta que trabalham ou se esforçam. Tome a iniciativa e mostre com seu exemplo como é que se fazem as coisas. TOURO 21-4 a 20-5 Ordem é progresso, você conhece essa frase muito bem. Porém, parece que o conhecimento é meramente teórico, pois as coisas têm sido feitas aos trancos e solavancos, e é isso mesmo que precisa ser retificado na atualidade. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Trate as contrariedades de acordo com a real necessidade e proporção, cuidando para que a tentativa de superá-las não se transforme numa guerra contra determinadas pessoas. Não há guerra, há apenas a luta a favor de seus objetivos. CÂNCER 21-6 a 21-7 Tudo que é ideal precisa ser tirado da esfera subjetiva e aproximado da realidade concreta. É por isso mesmo que é de fundamental importância pensar da forma mais clara possível, despindo-se de opiniões falsas e conceitos errados. LEÃO 22-7 a 22-8 A necessidade é a mãe do destino, é por ela que as coisas andam e evoluem e, também, é pela necessidade que nossa humanidade estabelece objetivos e luta para conquistá-los. A necessidade atual é colocar ordem, dada a desordem de tudo. VIRGEM 23-8 a 22-9 A divergência de interesses envolvidos já atrapalhou tudo, e mais um pouco também. Agora começa a época em que o caminho precisará ser clareado e limpo da melhor forma possível, a qual não poderá ser muito tranqüila. LIBRA 23-9 a 22-10 Enquanto todo mundo atrapalha e dificulta, por causa do desespero, que nem sequer é silencioso quanto o foi até agora, você encontra a oportunidade de permanecer em estado de boa vontade, querendo ajudar e facilitar tudo. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 As novas perspectivas e empreendimentos acabarão se tornando bem melhores do que tudo que já está em andamento atualmente. Este é o momento em que as coisas se superpõem, e por isso há tumulto e desorganização. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A aparência é a de que nada está conectado, que as coisas acontecem de forma aleatória, sem sentido. Porém, pense melhor, pois como isso seria possível num Universo que, em si mesmo, é a expressão de um plano gracioso e grandioso? CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Sua mente andou mergulhada em estado de confusão e tumulto, mas isso está acabando, surgindo a lucidez, e através desta algumas decisões bem fundamentadas que servirão para colocar relacionamentos e projetos em seu devido lugar. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Muita energia de vida e recursos preciosos são desperdiçados todos os dias em nome da preservação de uma ordem que provoca desordem. A origem desse paradoxo reside em que um servo, o dinheiro, está empossado no lugar de quem dita as ordens. PEIXES 20-2 a 20-3 Nada vem de graça atualmente, tudo precisa ser obtido por meio de lutas acirradas. Tal panorama parece contrariar o espírito de cooperação que deve ser instituído aqui na Terra, mas as coisas andam assim, para lá de misteriosas.