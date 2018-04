Embarque nessa mordomia

De outubro a março, não faltam opções para quem quiser aproveitar o conforto de um cruzeiro. Os preços variam tanto que cabem em todos os bolsos. Há pacotes nacionais a partir de US$ 229 até internacionais de quase US$ 3 mil. E falta de tempo não serve de desculpa: quem não puder se entregar a uma viagem de 22 noites, pode para fazer um cruzeiro de Santos a Angra dos Reis em apenas três dias. É só escolher um dos roteiros abaixo e relaxar. Todos os valores são referentes a uma passagem, em cabine dupla, e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Apenas alguns são no sistema all inclusive. Nacionais OUTUBRO Grand Amazon: 4 noites. Roteiro: Manaus, Lago Jacaré, Novo Airão, Lago Araçari, Rio Puduari, Ilha Jacaré, Igarapé Aturiá, Rio Cuieiras, Praia Grande, Rio Ariáu, encontro das águas, Manaus. Saídas: 5, 12, 16, 23, 30 de outubro. Inclui: passeios ao alvorecer, lancha, observação de aves, pescaria de piranhas, caminhada na floresta, safári fotográfico, city tour em Manaus. A partir de R$ 1.971 (parte fluvial), acomodação dupla, sistema all inclusive. Informações: www.cvc.com.br. NOVEMBRO Grand Voyager: 2 noites. Roteiro: Santos, Búzios, Santos. Saída: 9 de novembro. US$ 320 em cabine interna dupla, sistema all inclusive. Informações: www.cvc.com.br. DEZEMBRO Mistral: 3 noites.Roteiro: Santos, Búzios, Angra dos Reis, Santos. Saída: 2 de dezembro. US$ 440 em cabine interna dupla, sistema all inclusive. Informações: www.cvc.com.br. Pacific: 3 noites. Roteiro: Recife, Fernando de Noronha, Recife. Saída: 18 de dezembro.US$ 528 em cabine interna dupla, sistema all inclusive. Informações: www.cvc.com.br. Costa Classica: 3 noites. Roteiro: Santos, Rio, Angra dos Reis, Santos, Rio. Saída: 20 de dezembro. A partir de US$ 279 por pessoa, em cabine dupla. Informações: www.costacruzeiros.com.br. Island Star (Island Cruises): 8 noites (réveillon). Roteiro: Santos, Búzios, Rio, Ilhabela, Florianópolis, Porto Belo, Santos. Saída: 28 de dezembro. A partir de US$ 1.049, em cabine interna dupla (categoria Q). Site: www.sunsea.com.br. JANEIRO Mistral: 7 noites. Roteiro: Santos, Rio, Ilhéus, Salvador, Búzios, Santos. Saída: 12 de janeiro. US$ 1.027 em cabine interna dupla, sistema all inclusive. Site: www.cvc.com.br. Costa Classica: 10 noites (carnaval). Roteiro: Santos, Rio, Salvador, Recife, Maceió, Búzios, Santos, Rio. Saída: 31 de janeiro. A partir de US$ 1.349, cabine dupla. Informações:www.costacruzeiros.com.br. FEVEREIRO Costa Magica: 7 noites (carnaval). Roteiro: Santos, Rio, Salvador, Ilhéus, Ilhabela. Saídas: de Santos em 2 de fevereiro e do Rio, 3 de fevereiro. A partir de US$ 999, em cabine dupla. Informações: www.costacruzeiros.com.br. Island Escape (Island Cruises): 4 noites. Roteiro: Santos, Búzios, Ilhabela, Santos. Saída: 18 de fevereiro. A partir de US$ 229, em cabine interna dupla (categoria Q). Informações: www.sunsea.com.br. MARÇO MSC Armonia: 3 noites. Roteiro: Santos, Rio, Ilha Grande, Santos, Rio. Saída: 10 de março. A partir de US$ 300. Informações. www.msccruzeiros.com.br. Internacionais NOVEMBRO MSC Sinfonia: 17 ou 20 noites Roteiro: Gênova, Marselha, Barcelona, Lisboa, Funchal, Santa Cruz de Tenerife (Canárias), Recife, Salvador, Rio (17 noites). São 20 noites com Buenos Aires. Saída: 19 de novembro. A partir de US$ 1.790 (parte fluvial). Informações: www.msccruzeiros.com.br DEZEMBRO Grand Voyager: 5 noites. Roteiro: Santos, Punta del Este, Santos. Saída: 9 de dezembro. Preço: US$ 778 em cabine interna dupla, sistema all inclusive. Informações: www.cvc.com.br. Splendour of the Seas (Royal Caribbean): 8 noites (Natal). Roteiro: Santos, Buenos Aires, Montevidéu, Imbituba (SC), Porto Belo (SC), Ilhabela, Santos. Saída: 20 de dezembro. A partir de US$ 1.142 em cabine interna dupla (categoria Q). Informações: www.sunsea.com.br. MSC Opera: 7 noites (Natal). Roteiro: Santos, Buenos Aires, Punta del Este, Porto Belo, Santos. Saída: 23 de dezembro. A partir de US$ 910. Informações: www.msccruzeiros.com.br. Costa Victoria: 9 noites (réveillon). Roteiro: Santos, Rio, Buenos Aires, Punta del Este, Porto Belo. Saída: 26 de dezembro. Preços a partir de US$ 1.649 por pessoa em cabine dupla. Informações: www.costacruzeiros.com.br. JANEIRO Sky Wonder: 7 noites. Roteiro: Santos, Punta del Este, Montevidéu, Itajaí (SC), Santos. Saída: 6 de janeiro. Cabine interna dupla, sistema all inclusive. Preço: US$ 1.080. Informações: www.cvc.com.br. Zenith : 8 noites. Roteiro: Santos, Buenos Aires, Punta del Este, Santos. Saída: 12 de janeiro. Preço: US$ 937 em cabine interna dupla, sistema all inclusive. Informações: www.cvc.com.br. FEVEREIRO Costa Magica: 22 noites (Terra do Fogo). Roteiro: Santos, Rio, Buenos Aires, Montevidéu, Puerto Madryn (Argentina), Punta Arenas (Chile), Bahia Garibaldi (SC), Ushuaia (Argentina), Port Stanley (Malvinas), retornando a Buenos Aires, Punta del Este e Porto Belo. Saída: 18 de fevereiro. A partir de US$ 2.649 por pessoa em cabine dupla. Informações: www.costacruzeiros.com.br. Azamara Journey (Azamara Cruises): 12 noites. Roteiro: Buenos Aires, Punta del Este, Montevidéu, Imbituba (SC), Porto Belo (SC), Ilhabela, Rio, Itajaí (SC), Santos. Saída: 27 de fevereiro. A partir de US$ 1.830 em cabine interna (categoria 12). Informações: www.sunsea.com.br. MARÇO Costa Magica: 15 noites. Roteiro: Santos, Salvador, Santa Cruz de Tenerife, Casablanca (Marrocos), Savona (Itália). Saída: 1º de março. Preços a partir de US$ 1.419 em cabine dupla (parte fluvial). Informações: www.costacruzeiros.com.br.