Embaixador Vinicius Vinicius de Moraes, poeta e diplomata, está sendo promovido. Podem chamá-lo, agora, de poeta e embaixador. Quarenta anos depois de expulso do Itamaraty, que não morria de entusiasmo por seu jeito boêmio de servir à causa, o inventor da Garota de Ipanema vai subir de posto na carreira. O ministro Celso Amorim já encaminhou o pedido a Lula. Saindo a promoção, os herdeiros ganham pensão em torno de R$ 10 mil. Índia quer MBA Lembram-se da advogada Joênia Uapixana? Ano passado, ela causou sensação no Congresso, toda pintada, com cocar e badulaques, e fez a sustentação oral, no plenário do STF, pela reserva contínua em Roraima. Pois é. A militante de cocar não ficou na tribo para ver a saída dos brancos. Foi para os Estados Unidos, onde está fazendo o seu MBA em uma universidade cara-pálida. Mangalô três vezes Ronaldo mudou mesmo o clima entre os corintianos, e não só dentro de campo. A produtora Canal Azul animou-se e está captando recursos para o longa 1977 - O Fim do Jejum Corintiano. Ianques go home? Está sendo criada em Acton, EUA, a Central dos Trabalhadores Imigrantes dos Estados Unidos. Que tem, como primeiros dirigentes, brasileiros "formados" na CUT da Paraíba. Deixa ele trabalhar O ministro Joaquim Barbosa tem um horizonte complicado pela frente. É o juiz do STF com maior estoque de processos na fila para decidir. Tem ainda pelo meio do caminho o volumoso processo do mensalão. E é o nome da vez para comandar o TSE, exatamente durante as eleições de 2010. La Vie en Rose Muita gente estranhou, no feriadão passado, a ausência de Sérgio Cabral, que não foi ver os fogos do Ano da França, na Lagoa, nem viu a posse do novo arcebispo. Cabral contou à coluna: aproveitou a semana de folga dos cinco filhos, na escola, para ir a Paris com toda a família. Com seu próprio dinheiro. Tipo exportação Aurelio Martinez Flores é o primeiro brasileiro a ter obra leiloada pela Phillips De Pury, dos EUA. Uma mesa de vidro sobre latas, com lance mínimo de US$ 30 mil. Adeus a Itaici Após 33 anos, a cidade de Itaici perdeu para Aparecida do Norte os congressos anuais da CNBB. A maior conferência episcopal do mundo passa a ser realizada, a partir de 2011, na cidade da padroeira do Brasil. Mas no ano que vem, excepcionalmente, o encontro será em Brasília. Por causa do Congresso Eucarístico, organizado pela arquidiocese da capital federal. Mamãe é um avião Xuxa Meneghel foi buscar Sasha na volta de uma excursão do colégio, na quinta. Tudo absolutamente normal. Ela desceu de helicóptero na porta da escola, pegou a menina e foi embora. Questão de DNA Zizi Possi dividirá o palco do Municipal com a filha Luiza, no show Elas Cantam Roberto, dia 26. O evento, do Itaúbrasil, festeja os 50 anos de Roberto Carlos. A diretora Monique Gardenberg quer que elas cantem a vencedora de San Remo em 1968, Canzone Per Te. Terra do céu azul O Brasil forma com Catar e Kuait o trio dos mais otimistas quanto à recuperação da economia nos próximos três meses. E no Brasil 61% das pessoas acreditam que nos próximos 12 meses sua renda vai aumentar - contra 25% da média mundial. Os números são de pesquisa do Ibope Inteligência e da rede WIN, que consultaram 20.235 pessoas em 25 países. Os países mais pessimistas? A Suíça e o Reino Unido. E no que foi que as pessoas mais deixaram de gastar? Em roupa, sapato e móveis. No Brasil, o gasto com celular caiu para 37%. E 48% disseram ter parado com restaurante e cinema.