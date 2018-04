Emanoel Araujo lança livro biográfico Será lançado hoje, às 20 horas, no Instituto Tomie Ohtake, o livro Emanoel Araujo - Autobiografia do Gesto, ampla edição feita a partir da mostra que o artista apresentou em 2007 na instituição. A obra, de caráter biográfico, reúne textos de Agnaldo Farias, curador da exposição, críticas antigas sobre o trabalho do artista feitas por Jayme Maurício (em 1980), Joaquim Cardozo (1965) e Roberto Pontual (1972); além de texto do próprio Emanoel Araujo sobre o processo de restauro e reforma da Pinacoteca do Estado, museu do qual ele foi diretor. O Instituto Tomie Ohtake fica na Avenida Brig. Faria Lima, 201 (entrada pela Rua Coropés).